ربط قبول المشاركين في موسم الحج المقبل بتلقيهم لقاح كورونا

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بربط قبول المشاركين في موسم الحج للعام ١٤٤٢، بتلقيهم لقاح كورونا «كوفيد-١٩» واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وقال تعميم رسمي: «عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام ١٤٤٢».

وأضاف التعميم: «لا بد من تكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة، عليه اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا كوفيد-١٩ للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج».

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