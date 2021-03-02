السعودية اليوم / مصر تسجل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 586 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس الاثنين، أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 183010 حالة من ضمنهم 141347 حالة تم شفاؤها، و10736 حالة وفاة.

// انتهى //

02:36ت م

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القاهرة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و48 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس الاثنين، أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 183010 حالة من ضمنهم 141347 حالة تم شفاؤها، و10736 حالة وفاة.// انتهى //02:36ت م0015

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