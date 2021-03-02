الصحة العالمية للدول: لا تخففوا الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - واس

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دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، دول العالم إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى من انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل وجود المتحورات الجديدة.

زيادة في إصابات كورونا:

وأشار في مؤتمر صحفي أمس، إلى أن هناك زيادة لوحظت في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، بعد ستة أسابيع متواصلة من الانخفاض، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الزيادة ربما تعود إلى تخفيف بعض البلدان للإجراءات لديها أو بسبب عدوى متغيرات الفيروس وانتشارها.

فيما نوه المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل ريان من جانبه، أن من المبكر القول إنه سيُقضى على جائحة كوفيد-19 خلال العام الجاري.

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