شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة: إزالة 635 عقاراً واستعادة 280 ألف م2 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أزالت أمانة محافظة جدة، 635 عقاراً مخالفاً تضمنت بيوتاً شعبية ومستودعات وورش سيارات وقصراً للأفراح وملحقاً بأحد المساجد، واستعادت أكثر من 280 ألف متر مربع، أستولى عليها المتعدون خلال الستة أشهر الماضية.

وطالب متحدث أمانة محافظة جدة محمد البقمي، بعدم التعدي على الأراضي الواقعة ضمن أملاك الدولة، بشكل مخالف وعدم البناء عليها، وأوضح لـ "الخليج 365" أن بلدية خزام أزالت 60 عقاراً ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي مدائن الفهد، وذلك بعد رصد العديد من المخالفات داخل الحي بجانب استخدام مساكن تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بالانهيار، وجرى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية التي شملت وقف العين العزيزية والشرطة وشركتي الكهرباء والمياه، وقبل الإزالة تم إشعار المواقع وإيقاف الخدمات عنها تمهيداً لاستكمال معالجة المخالفات ورفع المخاطر القائمة، مشيراً إلى أن الأمانة تستهدف إزالة 460 مستودعاً وورشة غير نظامية، أزيل منها 105 ورش ومستودعات مخالفة على مساحة إجمالية تقدر بـ 270 ألف متر مربع، كما أزالت بلدية البلد عدداً من المباني المخالفة والآيلة للسقوط عبارة عن غرف شعبية ومحلات متهالكة بحي البلد «موقف مكة»، لافتاً إلى بدء بلدية الشرفية الفرعية بمشاركة الدفاع المدني في إزالة مبان و«أحواش» عشوائية على مساحة 1700 متر مربع في حي النسيم غرب محطة قطار الحرمين، بالإضافة إلى أربعة من المباني المهجورة وستة «أحواش» غير نظامية غرب محطة قطار الحرمين، كما أزالت بلدية الصفا الفرعية مبنى مخالفاً ملحقاً بمسجد تم تشييده على مرفق مخصص كحديقة.

وقال أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية موقعاً مخالفاً في مخطط التيسير عبارة عن مبنى تحت الإنشاء بمساحة إجمالية بلغت 700 متر مربع تقريباً، كما أزالت بلدية بريمان الفرعية تعدياً على أراضٍ حكومية بمساحة 5400 متر مربع جرى بناؤها بدون تراخيص وعلى مواقع ليس عليها مستمسكات شرعية في حي الأجواد الشعبي كانت مهيأة لتكون قاعة أفراح.