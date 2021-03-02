623 خدمة للقطاع غير الربحي لضيوف الرحمن

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مكونات القطاع غير الربحي:
- الجمعيات الاهلية
- المؤسسات الأهلية
- التطوع
- المسؤولية الاجتماعية
- الأوقاف
عدد الجمعيات في القطاع غير الربحي 268 جمعية
عدد الخدمات التي تم تقديمها 623 خدمات متنوعة
إجمالي مصروفات الجمعيات الأهلية التي لها مساهمات152 مليون ريال
عدد مرات تقديم الخدمة لضيوف الرحمن 55 مليون مرة
الجمعيات التي قدمت خدماتها لضيوف الرحمن
مكة المكرمة75 جمعية
الرياض33 جمعية
المدينة المنورة 25 جمعية
تبوك 4 جمعيات
الجوف 7 جمعيات
الحدود الشمالية 7 جمعيات
حائل 12 جمعية
القصيم 16 جمعية
الشرقية 18 جمعية
نجران 5 جمعيات
عسير 25 جمعية
جازان 10 جمعيات
الباحة 11 جمعية
توزيع الجمعيات وفقا لتصنيف الخدمات:
مساعدات نقدية غير مباشرة: 130
جمعيةالتوعية والتثقيف: 95 جمعية
مساعدات عينية: 80 جمعية
فعاليات: 33 جمعية
الإرشاد: 21 جمعية
العناية والرعاية: 16 جمعية
التأهيل والتدريب: 5 جمعيات
تطوير وصيانة المرافق التي تخدم الضيف: 1 جمعية
الدراسات والبحوث: 0
623 خدمة تم تقديمها لضيوف الرحمن في 1440
ويقصد بها ما يقدم من برامج ومشروعات ومنتجات خيرية لضيوف الرحمن
التوعية والتثقيف:161 خدمة
الإرشاد: 28 خدمة
التأهيل والتدريب: 6 خدماتمساعدات نقدية غير مباشرة: 211 خدمةمساعدات عينية: 137 خدمةالفعاليات: 46 خدمة
إدارة وصيانة المرافق التي تخدم الضيف: 1 خدمةالدراسات والأبحاث: 5 خدماتالعناية والرعاية: 28 خدمة
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