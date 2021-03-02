شكرا لقرائتكم خبر 623 خدمة للقطاع غير الربحي لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد قطاع خدمة ضيوف الرحمن أحد القطاعات الجاذبة والمستهدفة من قبل القطاع غير الربحي والتي لها مساهمات فعلية، من خلال الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والمساهمات الاجتماعية للقطاع الخاص والأفراد، تسعى من خلالها لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، حيث بلغ إجمالي الخدمات التي تم تقديمها من قبل القطاع غير الربحي لضيوف الرحمن خلال عام 1440هـ نحو 623 خدمة متنوعة من برامج ومشروعات ومنتجات خيرية، في حين وصل إجمالي عدد الجمعيات الأهلية التي لها مساهمة في خدمة ضيوف الرحمن لعام 1440هـ 268 جمعية، بينما بلغ إجمالي مصروفات الجمعيات الأهلية التي لها مساهمات 152 مليون ريال، وذلك بحسب الإصدار الثاني للتقرير الدوري لدور القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن خلال عام 1440، والذي نشره برنامج خدمة ضيوف الرحمن. مكونات القطاع غير الربحي:





الجمعيات الاهلية



المؤسسات الأهلية



التطوع



المسؤولية الاجتماعية



الأوقاف



عدد الجمعيات في القطاع غير الربحي 268 جمعية عدد الجمعيات في القطاع غير الربحي 268 جمعية عدد الخدمات التي تم تقديمها 623 خدمات متنوعة إجمالي مصروفات الجمعيات الأهلية التي لها مساهمات152 مليون ريال عدد مرات تقديم الخدمة لضيوف الرحمن 55 مليون مرة الجمعيات التي قدمت خدماتها لضيوف الرحمن مكة المكرمة75 جمعية الرياض33 جمعية المدينة المنورة 25 جمعية تبوك 4 جمعيات الجوف 7 جمعيات الحدود الشمالية 7 جمعيات حائل 12 جمعية القصيم 16 جمعية الشرقية 18 جمعية نجران 5 جمعيات عسير 25 جمعية جازان 10 جمعيات الباحة 11 جمعية توزيع الجمعيات وفقا لتصنيف الخدمات: مساعدات نقدية غير مباشرة: 130 جمعيةالتوعية والتثقيف: 95 جمعية مساعدات عينية: 80 جمعية فعاليات: 33 جمعية الإرشاد: 21 جمعية العناية والرعاية: 16 جمعية التأهيل والتدريب: 5 جمعيات تطوير وصيانة المرافق التي تخدم الضيف: 1 جمعية الدراسات والبحوث: 0 623 خدمة تم تقديمها لضيوف الرحمن في 1440 ويقصد بها ما يقدم من برامج ومشروعات ومنتجات خيرية لضيوف الرحمن التوعية والتثقيف:161 خدمة الإرشاد: 28 خدمة التأهيل والتدريب: 6 خدماتمساعدات نقدية غير مباشرة: 211 خدمةمساعدات عينية: 137 خدمةالفعاليات: 46 خدمة إدارة وصيانة المرافق التي تخدم الضيف: 1 خدمةالدراسات والأبحاث: 5 خدماتالعناية والرعاية: 28 خدمة

كانت هذه تفاصيل خبر 623 خدمة للقطاع غير الربحي لضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.