شكرا لقرائتكم خبر رصد 36 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 1271 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، عن إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 36 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، والتقيد بتطبيق «توكلنا».

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 16 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالبروتوكولات الوقائية، وتطبيق «توكلنا» في المنشآت التجارية والأسواق والمراكز، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

من جهة ثانية استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية 6477 بلاغا إسعافيا خلال فبراير 2021، منها 5621 بلاغا لحالات إسعافيه مباشرة مرضية وحالات حوادث.

وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ3131 حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية، فيما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ2377 حالة بالموقع، ولم تنقل للمستشفيات، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 113 حالة وفاة.

من جهة أخرى دشن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أمس، مركز لقاحات كورونا في محافظة القطيف، وذلك في مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثي بالمحافظة.

ويضم المركز 30 عيادة لاستقبال المواطنين والمقيمين، حيث شهد استقبال المواطنين والمقيمين من طالبي اللقاح وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية.