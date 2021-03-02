شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قطان عن لقائه بمحمد مرسي: "رجل مخه فيه أمور أخرى" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، السفير أحمد قطان، تفاصيل لقاءه مع الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وأكد قطان أنه لم يكن يشعر بارتياح خلال لقاء محمد مرسي، قائلا: " رجل مخه فيه أمور أخرى " ،موضحا أنه قابل عدداً من المرشحين لرئاسة مصر أثناء ترشحهم.

وروى قطان تفاصيل ما دار في أول لقاء مع مرسي، من ضمنها ما قاله له مرسي أنه سمع تصريحات للأمير نايف بن عبدالعزيز ضد الإخوان، قائلا: " وإحنا اجتمعنا مع القيادات وقررنا عدم الرد على التصريحات ".

وأوضح قطان أنه رد على مرسي بقوله: " والله أحسن شيء إنكم لم تردوا لأنكم كنتم ستسمعوا أشد من اللي سمعتوه " .

وأضاف: " توفي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وفي تلك الفترة لم يعلن فوز أحمد شفيق أو محمد مرسي ، وقبل الفترة الثانية للانتخابات جاء مرسي لعزاء الأمير نايف وقال إنه إذا فاز سوف تكون السعودية أول دولة يزورها وبالفعل حدث ".

وعن لقاءه بمرسي بعد إعلان فوزه قال له: " إن المملكة خصصت لمصر 4 مليار دولار ومازال عندي 2 مليار و 900 مليون لم تستخدم "، مشيرا إلى أن فترته رئاسته السنة قد انتهت ولم يقتربوا من هذا المبلغ على الإطلاق .

وأكد قطان أنه لم يكن مرتاحاً في لقائه بمرسي قائلاً : “رجل مخه فيه أمور أخرى” .