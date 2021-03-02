شكرا لمتابعة خبر عن قطان يفجر مفاجأة..شفيق فاز بالانتخابات المصرية وأمريكا وراء إعلان مرسي رئيسا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

فجر السفير أحمد قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية، مفاجأة بخصوص الانتخابات الرئاسية المصرية عقب ثورة 25 يناير.

وأكد قطان أن الفريق أحمد شفيق هو الذي فاز بالإنتخابات، لكن تدخل السفيرة الأمريكية في القاهرة آنذاك هو سبب إعلان محمد مرسي رئيسا.

وقال قطان: " شفيق هو الذي فاز بالانتخابات وتم تبليغي رسميًا بذلك، والسفيرة الأمريكية كان لها دور في الضغط لتغيير تلك النتيجة ".

وعن ردة فعله بعد تولي الإخوان السلطة في مصر، قال قطان:" قلت الحمدلله إن مرسي اللي فاز لأن الاخوان ركبوا الموجة، وستنفضح أعمالهم خلال السنة هذه وستتم تعريتهم، وكنت أعلم أن القوات المسلحة المصرية لن تسمح للاخوان بالبقاء في الحكم " .