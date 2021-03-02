شكرا لمتابعة خبر عن البريد السعودي يوضح خطوات إثبات العنوان الوطني في أي وقت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مؤسسة البريد السعودي، عن خطوات إثبات العنوان الوطني في أي وقت وبأي مكان.

وقالت المؤسسة في رسالة توضيحية: " إثبات عنوانك الوطني صار أسهل مع خدماتنا الالكترونية والتي تتيح لك الحصول على إثبات العنوان الوطني من خلال تطبيق البريد السعودي ".

وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من خدمة إثبات العنوان الوطني من خلال الخطوات التالية: تحميل تطبيق البريد السعودي- تسجيل الدخول للتطبيق - الضغط على أيقونة “العناوين” - النقر على خانة “العنوان الوطني المسجل” - اختيار أيقونة “خيارات أكثر” من القائمة الموجودة بيسار الشاشة- سيظهر اختيارين هما “إثبات العنوان الوطني” و”بطاقة العنوان” - قم بالضغط على “إثبات العنوان الوطني” ثم تحميله.