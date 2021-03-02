شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيمة فلبينية تتحدث عن سر إتقانها للغة العربية واللهجة السعودية قبل الفلبينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روت مقيمة فلبينية، تفاصيل إتقانها للغة العربية واللهجة السعودية قبل الفلبينية، قائلة:" اللغة العربية بها بعض الحروف الصعبة في النطق مثل (الخاء والقاف والضاد)".

وأضافت المقيمة الفلبينية خلال حوارها في برنامج " ياهلا ":" العربية هي اللغة الأم بالنسبة لي، لأني تعلمتها قبل الإنجليزية والفلبينية "، لافتة:" كنت عايشة في وسط سعودي، مما ساعدني على تعلم اللغة العربية بالشكل الصحيح".

وأوضحت:" والدتي كانت تعمل في بيت سعودي، وكانت أغلب المحادثات بيننا بالعربية"، مضيفة:"تعلمت اللغة الإنجليزية على فترات من أيام المدارس، ولكن اللغة الفلبينية ما تعلمتها إلا في الجامعة”.

وأشار:" كنت أفهم اللغة الفلبينية لكني لا أستطيع نطقها إلا بالفلبيني المكسر، وكانت عندي صعوبات كثيرة عند سفري للفلبين"، موضحة:" أحب الهلال والنصر وأميل للأزرق"