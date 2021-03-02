بالفيديو.. «الزعاق» يحدد المدة المتبقية على تساوي الليل بالنهار

حدد المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، الفترة المتبقية لتساوي الليل بالنهار.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، بقي أسبوعان تقريبًا ويتساوى طول الليل مع النهار؛ لأن الشمس الآن موجودة جنوب خط الاستواء (..) وبعد أسبوعين وتحديدًا يوم 16 مارس تصل خط الاستواء ومن ثم تنتقل إلى الدول العربية، مشيرًا إلى أن أطول ظل يكون في الشتاء وأقصره في الصيف، ويكون متساويًّا في حالة الاعتدالين (الربيع والخريف).

إلى ذلك توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، نشاطًا للرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وتمتد إلى منطقه نجران.

وأضاف المركز، أن الريَّاح المتوَقعَة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ويتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

بقي أسبوعين تقريباً ويتساوى طول الليل مع النهار pic.twitter.com/lC2BDWMO53 — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) March 1, 2021

اقرأ أيضا:

انخفاض الحرارة.. و«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة خلال ساعات