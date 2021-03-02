إطلاق منصة ميثاق.. مؤسسة «التقاعد» تحدد 5 أهداف

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن أهداف قيامها بتدشين وإطلاق منصة ميثاق التي تساعد على حفظ حقوق المشتركين.

ونشرت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، إنفوجراف مصحوبًا بتغريدة جاء فيها تعزيزًا لجودة البيانات وحفظ حقوق المشتركين مؤسسة التقاعد تدشن منصة ميثاق وخدمات المشتركين.. بياناتك الوظيفية موثقة.

وأوضحت المؤسسة، أن منصة ميثاق تتبع المؤسسة العامة للتقاعد لتقديم الخدمات للجهات الحكومية، لافتة إلى أن شعار المنصة هو عهد والتتزام وموثوقية.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أنه انطلاقًا من أهمية إشراك عملاء المؤسسة من المشتركين، تقدم المؤسسة عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة ميثاق ومنها:

- الاطلاع على بيانات الاشتراك من البيانات الوظيفية والشخصية المالية وإمكانية تحديثها.

- الاعتراض على بيانات الاشتراك والتحقق من صحة البيانات المسجلة لدى المؤسسة ورفع جودة البيانات.

- الاستعلام عن مشترك والتحقق من الاشتراط في نظامي التقاعد المدني والعسكري ومعرفة حالة الاشتراك.

- تحديث بيانات التواصل وإضافة البيانات الشخصية مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أهدافها من تدشين وإطلاق منصة ميثاق وتتمثل تلك الأهادف في التالي:

- تعزيز جودة البيانات.

- حفظ حقوق المشتركين.

- الاحتساب الدقيق لمدة خدمة موظفي القطاع العام.

- توريد الحسميات التقاعدية عن مدد الخدمة.

- ضمان حصول موظف القطاع العام على المعاش التقاعدي كاملًا.

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