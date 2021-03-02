نائب أمير الرياض يطمئن على المتضررين من شظايا الصاروخ الحوثي

اطمأن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلق باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، الذي نتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم بالمتضررين، سائلًا المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن من كيد العابثين، وأن يديم أمنه وأمانه.

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