شرطة مكة: ضبطنا منفذي سرقة 8 صيدليات بمكة.. واستعادنا 3 مركبات

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن ملابسات ضبط مرتكبي عمليات سرقة تعرض لها 8 صيدليات بمواقع مختلفة، وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مُقِيمَين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، وآخرَين من مخالفي أمن الحدود من ذات الجنسيتين.

وقال إن أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وأنهم سرقوا 8 صيدليات بمواقع مختلفة، فضلًا عن 3 مركبات استخدمت في جرائمهم، وتمت استعادة المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.