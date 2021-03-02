السعودية اليوم / مصرع 11 عاملاً نتيجة انهيارات أرضية في بوركينا فاسو



واغادوغو 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واس

لقي 11 عاملاً على الأقل مصرعهم، فيما أصيب وفُقد أكثر من عشرين آخرين في انهيارات أرضية، شهدها منجم لتعدين الذهب بإقليم بام شمال وسط بوركينا فاسو.

وذكرت وكالة الأنباء البوركينية أمس أن موقعاً لتعدين الذهب يقع في إقليم بام شهد سلسلة من الانهيارات الأرضية بسبب استخدام المتفجرات في عمليات التنقيب.

وأشارت إلى انتشال عدد من الجثث خلال عمليات البحث، التي توقفت في ظل مخاوف من حدوث انهيارات أرضية أخرى.

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