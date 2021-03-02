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السعودية اليوم / تونس تسجل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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تونس 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واس
سجلت تونس 392 إصابة جديدة بفيروس المستجد و 21 وفاة.
وأشارت الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 233669 إصابةً، وعدد الوفيات بلغ 8022، فيما بلغ عدد المتعافين 198778 شخصاً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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