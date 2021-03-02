السعودية اليوم / تونس تسجل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واس

سجلت تونس 392 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 233669 إصابةً، وعدد الوفيات بلغ 8022، فيما بلغ عدد المتعافين 198778 شخصاً.

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00:09ت م

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تونس 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واسسجلت تونس 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 21 وفاة.وأشارت الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 233669 إصابةً، وعدد الوفيات بلغ 8022، فيما بلغ عدد المتعافين 198778 شخصاً.// انتهى //00:09ت م0004

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