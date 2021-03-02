السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2,526 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واس

سجلت الإمارات 2,526 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 394,050 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 1,238.

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00:09ت م

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أبوظبي 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واسسجلت الإمارات 2,526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 17 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة الإماراتية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 394,050 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 1,238.// انتهى //00:09ت م0003

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