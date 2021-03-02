السعودية اليوم / الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية



جنيف 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واس

دعا مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، دول العالم إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى من انتشار فيروس

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن هناك زيادة لوحظت في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، بعد ستة أسابيع متواصلة من الانخفاض، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الزيادة ربما تعود إلى تخفيف بعض البلدان للإجراءات لديها أو بسبب عدوى متغيرات الفيروس وانتشارها.

فيما نوه المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل ريان من جانبه، أن من المبكر القول إنه سيُقضى على جائحة كوفيد-19 خلال العام الجاري.

// انتهى //

23:45ت م

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جنيف 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسدعا مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، دول العالم إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى من انتشار فيروس كورونا ، خاصة في ظل وجود المتحورات الجديدة.وأشار في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن هناك زيادة لوحظت في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، بعد ستة أسابيع متواصلة من الانخفاض، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الزيادة ربما تعود إلى تخفيف بعض البلدان للإجراءات لديها أو بسبب عدوى متغيرات الفيروس وانتشارها.فيما نوه المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل ريان من جانبه، أن من المبكر القول إنه سيُقضى على جائحة كوفيد-19 خلال العام الجاري.// انتهى //23:45ت م0257

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