السعودية اليوم / شرطة مكة : القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة (8) صيدليات



مكة المكرمة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مُقِيمَين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، وآخرَين من مخالفي أمن الحدود من ذات الجنسيتين، أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، ارتكبوا سرقة (8) صيدليات بمواقع مختلفة و(3) مركبات استخدمت في جرائمهم، وتم استعادة المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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23:14ت م

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