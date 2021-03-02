اخبار السعوديه

«الداخلية العرب» تدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية العرب» تدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة على عدد من المدن في المملكة من خلال صاروخ باليستي وطائرات مفخخة التي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وقالت الأمانة في بيان لها اليوم من مقرها في العاصمة التونسية، إنها تندد بهذه الأعمال الإرهابية الرعناء التي تستهدف الأعيان المدنية وتهدد أمن واستقرار المنطقة في تحد سافر واستهتار فاضح بالقانون الدولي وكل القيم والأعراف الدولية، وتشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات الباسلة وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي بحرفية عالية لكل الاعتداءات الإرهابية.

وجددت الأمانة وفق البيان، مساندتها المطلقة للإجراءات المحقة والعادلة التي تتخذها المملكة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا