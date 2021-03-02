شكرا لقرائتكم وزير الحرس الوطني يستقبل السفير الفرنسي لدى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02
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حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالمملكة العميد ركن جان كريستوف غرديه.
وزير الحرس الوطني يستقبل السفير الفرنسي لدى السعودية
بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
متابعات الخليج 365 - الرياض
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استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، يوم أمس الاثنين، في الرياض، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي والوفد المرافق له.
بحث الموضوعات المشتركة:
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالمملكة العميد ركن جان كريستوف غرديه.
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