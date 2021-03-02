وزير الحرس الوطني يستقبل السفير الفرنسي لدى السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، يوم أمس الاثنين، في الرياض، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي والوفد المرافق له.

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وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالمملكة العميد ركن جان كريستوف غرديه.

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