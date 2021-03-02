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شكرا لقرائتكم مركز لقاحات كورونا بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف يقدم خدماته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مركز لقاحات كورونا بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف يقدم خدماته
يعمل فيه كوادر طبية مؤهلة لمتابعة جميع المراجعين
متابعات الخليج 365 - واس
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يقدم مركز لقاحات كورونا التابع لمستشفيات القوات المسلحة بالطائف خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وأسرهم، لإعطائهم لقاح “كوفيد – 19” وفق التدابير والتنظيمات والإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة.
صالات استقبال وأقسام:
ويتكون المركز من صالات استقبال وفرز بصري واستقبال للمستفيدين، حيث تحتوي كل قسم على منطقة فرز أولي ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل وبعد التطعيم، وعدد من العيادات المجهزة بأحدث المعدات الطبية، إضافةً إلى مختبر، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، وفق البروتوكولات المتبعة.
كوادر طبية مؤهلة:
ويعمل بالمركز كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة لمتابعة جميع المراجعين منذ لحظة وصولهم حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.
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