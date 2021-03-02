شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين بأشد العبارات هجمات الحوثي تجاه السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت فرنسا بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها اليوم أن هذه الهجمات التي استهدفت عمداً المناطق المدنية تعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وتهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة، مشيرةً إلى أن تكثيف هذه الهجمات يوضح مدى خطورة التهديد المتمثل في انتشار الصواريخ والطائرات المسيرة على المنطقة. ودعت فرنسا مليشيا الحوثي الإرهابية للتوقف فوراً عن هجماتها في محافظة مأرب اليمنية، إلى جانب أعمالها المزعزعة لاستقرار المنطقة، والانخراط بشكل بناء في عملية سياسية لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدةً أهمية استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.