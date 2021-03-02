شكرا لقرائتكم خبر عن ربط «المشاركين في الحج» بتلقي لقاح كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا «كوفيد ١٩» واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وقال الربيعة في تعميم اطلعت علية "الخليج 365": عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام ١٤٤٢ وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة. عليه اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا كوفيد ١٩ للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج.