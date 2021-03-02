288 إماما ومؤذنا خالفوا الإجراءات الاحترازية بمساجد المملكة

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وبحسب تقرير يرصد الجهود الرقابية للوزارة فإن عدد المساجد التي سجلت عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية بلغ 1700 مسجد.
إلى ذلك أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 12 مسجدا بشكل موقت في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 22 يوما 182 مسجدا فتح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبينت أن المساجد المغلقة شملت 7 مساجد في منطقة الرياض، و3 مساجد بمنطقة جازان، ومسجدا بمنطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وأشارت إلى فتح 10 مساجد، ستة مساجد منها بمنطقة الرياض، ومسجد في كل من مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والحدود الشمالية بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة الجميع إلى تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية كافة والتعاون في تطبيقها معها لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله، مؤكدة أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.
توزعت الجولات في مناطق المملكة:
بواقع
1947 بمكة المكرمة
1629 بالمدينة المنورة
3786 بالرياض
1044 في المنطقة الشرقية
2455 بالقصيم
845 بتبوك
1303 بحائل
738 في الحدود الشمالية
1575 في الجوف
2430 في جازان
1743 في عسير
1354 بالباحة
1056 في نجران
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