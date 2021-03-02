شكرا لقرائتكم خبر 288 إماما ومؤذنا خالفوا الإجراءات الاحترازية بمساجد المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد الأئمة والمؤذنين والخطباء الذين لم يتقيدوا بالإجراءات الاحترازية 288 شخصا، وذلك من خلال 21905 جولات رقابية نفذتها الوزارة، الأسبوع الماضي، على المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة.

وبحسب تقرير يرصد الجهود الرقابية للوزارة فإن عدد المساجد التي سجلت عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية بلغ 1700 مسجد.

إلى ذلك أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 12 مسجدا بشكل موقت في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 22 يوما 182 مسجدا فتح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت أن المساجد المغلقة شملت 7 مساجد في منطقة الرياض، و3 مساجد بمنطقة جازان، ومسجدا بمنطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وأشارت إلى فتح 10 مساجد، ستة مساجد منها بمنطقة الرياض، ومسجد في كل من مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والحدود الشمالية بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة الجميع إلى تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية كافة والتعاون في تطبيقها معها لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله، مؤكدة أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

توزعت الجولات في مناطق المملكة:

بواقع

1947 بمكة المكرمة

1629 بالمدينة المنورة

3786 بالرياض

1044 في المنطقة الشرقية

2455 بالقصيم

845 بتبوك

1303 بحائل

738 في الحدود الشمالية

1575 في الجوف

2430 في جازان

1743 في عسير

1354 بالباحة

1056 في نجران