«سايبرهب».. مبادرة لدعم الأندية الطلابية بالجامعات في مجال الأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لدعم الأندية الطلابية في الجامعات السعودية في مجال الأمن السيبراني، أطلقت أمس النسخة الثانية من مبادرة (سايبرهب)، كما وقعت مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الأمن السيبراني فيصل الخميسي.

وأكد وزير التعليم أهمية التكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع، بما يعزز من مهارات الطلاب والطالبات لخدمة وطنهم، وتهيئتهم لسوق العمل، مبينا أن الوزارة ستواصل جهودها في دعم وتمكين مبادرات وبرامج الأمن السيبراني، واكتشاف الموهوبين في هذا المجال، وتمكينهم من المنافسة عالميا، مشيرا إلى أن منصة مدرستي ستكون ضمن الأدوات الممكنة للطلبة في مجال الأمن السيبراني، من خلال مسابقة (مدرستي تبرمج).

بناء القدرات الوطنية

وتهدف مبادرة (سايبرهب) إلى مواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تعد المنصة الأولى بالمملكة لطلاب الجامعات المهتمين في هذا المجال.

وأثمرت النسخة الأولى من المبادرة عن زيادة عدد الأندية الطلابية في الجامعات السعودية بواقع 38 ناديا، وزيادة أعداد الطلاب والطالبات المشاركين بواقع 14418 من 40 جامعة.

وفي سياق متصل، نصت مذكرة التعاون المشتركة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز؛ بالعمل على تحالف استراتيجي يستهدف بناء معمل لاختبارات الأمن السيبراني، وذلك لتقييم نقاط الضعف والثغرات في البرامج والأجهزة، والحد من إمكانية استغلالها، إضافة إلى تحليل البرمجيات الخبيثة ومراجعة الضوابط الأمنية، والتعاون كذلك في المشروعات المشتركة بينهما في البرامج التدريبية والتوعوية ومنصة مكافأة الثغرات، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير المواهب وبناء القدرات، والتدريب على التقنيات المبتكرة في مجال الأمن السيبراني بما يعود بالنفع على المملكة.

جذب المواهب والمبدعين

واشتملت المذكرة على تبادل الدعم والاستشارات الفنية والخبرات والمعلومات المتعلقة بمجال اختصاص كل منهما، وتشجيع استخدام المنتجات الناتجة من الأنشطة والفعاليات الطلابية، وذلك من خلال التعاون بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والتي يجرى تطويرها في إطار هذه المذكرة، كذلك استقطاب وجذب المواهب والمبدعين وتدريبهم وتوفير المواد التعليمية والمناهج المتعلقة بالأمن السيبراني.

المذكرة نصت على:

• تحالف استراتيجي يستهدف بناء معمل لاختبارات الأمن السيبراني.

• تقييم نقاط الضعف والثغرات في البرامج والأجهزة التي تحد من إمكانية استغلالها.

• تحليل البرمجيات الخبيثة ومراجعة الضوابط الأمنية.

ـ التعاون في البرامج التدريبية والتوعوية ومنصة مكافأة الثغرات.

• التعاون في مجال تطوير المواهب وبناء القدرات.

• التدريب على التقنيات المبتكرة في مجال الأمن السيبراني.

• تبادل الدعم والاستشارات الفنية والخبرات والمعلومات.

• تشجيع استخدام المنتجات الناتجة من الأنشطة والفعاليات الطلابية.