ملتقى افتراضي للنزاهة الأكاديمية في جامعة حائل

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وأوضح وكيل الشؤون الأكاديمية بجامعة حائل الدكتور زيد الشمري أن الملتقى يعد امتدادا للتعاون المشترك بين جامعة حائل وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الذي يتبلور لما تسعى له الجامعة في ترسيخ الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بجميع المستويات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبين الدكتور الشمري أن الملتقى يناقش العديد من المحاور المهمة لتحقيق الأهداف الرئيسة، ومنها النزاهة الأكاديمية من التشريعات والقوانين الجامعية، والعلاقة التكاملية بين النزاهة الأكاديمية والتميز المؤسسي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ملمح عن تعزيز ممارسات النزاهة في جامعة حائل وآليات تحقيقها، وكذلك تعزيز أخلاقيات البحوث العلمية لدى الباحثين بجامعة حائل، مشيرا إلى أن الملتقى يستهدف القيادات الأكاديمية بجامعة حائل وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني وخريجي الجامعة.
محاور الملتقى:
- النزاهة الأكاديمية من التشريعات والقوانين الجامعية
- العلاقة التكاملية بين النزاهة الأكاديمية والتميز المؤسسي والتنمية المستدامة
- ملمح عن تعزيز ممارسات النزاهة في جامعة حائل وآليات تحقيقها
- تعزيز أخلاقيات البحوث العلمية لدى الباحثين بجامعة حائل
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