جامعة الملك سعود تحقق براءة اختراع لـ حشوات لبية تحتوي على مواد قابلة للتشكل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - واس

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سجّل استشاري إصلاح وزراعة الأسنان في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن عبدالله الشهري براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي بعنوان “حشوات لبية تحتوي على مواد قابلة للتشكل بالموجات فوق الصوتية”.

طريقة مبتكرة:

وأفاد الدكتور الشهري أن هذا الاختراع عبارة عن طريقة مبتكرة لعمل الحشوات اللبية باستخدام حشوات تحوي مواد قابلة للتشكل عند تعرضها للموجات فوق الصوتية لإغلاق قنوات جذور الأسنان ومنع مرور البكتيريا إليها بعد إزالة العصب من السن وتحضير القناة، حيث يتم وضع الحشوات داخل الجذر وتعريضها للموجات فوق الصوتية؛ مما يؤدي إلى تمدد الحشوات لأخذ شكل وأبعاد قناة الجذر للحصول على إغلاق محكم لها وعودة المواد للحالة الثابتة بعد إزالة مولد الموجات فوق الصوتية، مؤكداً أن هذه المواد مصنعة من مواد متناسبة مع الأنسجة الحيوية.

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