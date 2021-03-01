أمير عسير يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، من مكتبه، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يصادف اليوم الأول من شهر مارس من كل عام والمعرض الافتراضي المصاحب للفعالية بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن عبدالله السعوي.

إنجاز سعودي:

وقال الأمير تركي بن طلال: “إن الجهود التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لجميع قطاعات الدولة ومن ضمنها قطاع الدفاع المدني من تذليل لجميع الصعوبات وتأمين جميع وأحدث الآليات والعمل على تطوير مهارات منسوبيه وتجهيزهم بالمعدات اللازمة شيء يدعو للفخر والاعتزاز”، مضيفًا: “أننا نحتفل هذا اليوم بالإنجاز السعودي الذي جعل الدفاع المدني السعودي في الطليعة”.

وأشاد بدور قيادات ورجال الدفاع المدني، مقدمًا شكره لهم.

عرض مرئي:

واطلع أمير المنطقة على عرض مرئي عن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي ينظم بالتزامن في مختلف محافظات المنطقة.

من جانبه قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير، اللواء علي بن عبدالله السعوي، شكره إلى أمير المنطقة على تفضله بتدشين فعاليات هذا اليوم ودعمه اللامحدود للدفاع المدني بالمنطقة الذي يُعد أهم ركائز نجاحه.



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