وجبات مطاعم البيك في المملكة ورقم الطلبات الموحد

مطاعم البيك من المطاعم الشهيرة في المملكة والتي تقدم العديد من الوجبات السريعة والمتنوعة من اللحوم والدجاج وأطباق الأسماك بالإضافة إلى الحلوى والعصائر وغيرها، ويتكون المنيو الخاص بمطعم البيك من العديد من المكونات في الوجبة مثل وجبات الدجاج والمأكولات البحرية وغيرها سوف نتعرف على هذه الوجبات ورقم البيك الخاص بطلب الطعام.

مطاعم البيك في المملكة

تقدم مطاعم البيك العديد من المأكولات السريعة في وجبات هي الأشهى التي يمكن طلبها مباشرة من المطعم عن طريق الرقم الموحد الخاص بمطعم البيك من كافة أنحاء المملكة ومن فروعه المنتشرة بها ومن هذه الوجبات:

وجبات الدجاج التي تتكون من مجموعة من السندوتشات الغنية بصوص البيك، ومنها: صدور الدجاج مع قطع الملفوف والصوص مع المخلل وقطع الخيار. صدور الدجاج مع الخيار المخلل وأوراق الملفوف ولكن مع الصوص الحراق. وجبة كاملة الدجاج تتكون من قطع والتي تحدد الأسعار على حسب العدد مع المكملات من المخلل والبطاطس.

وجبات المأكولات البحرية من مطعم البيك

فيليه السمك مع المشروب.

ساندوتش الجمبري الملفوف مع السلطة والصلصة والمخلل بحجم الجامبو.

وجبة الجمبري الكاملة من ثمان قطع مع الصلصة التي يختارها العميل.

هناك بعض الإضافات التي يمكن أن يتم طلبها بجانب الوجبة أو السندوتشات ومنها الخبز، والصلصات والكاتشب، وشرائح البطاطس. والسلطات، ومنها سلطة الملفوف بالإضافة غلى المخللات.

يقدم البيك مجموعة من الحلويات المتنوعة مثل الأيس كريم بالنكهات المختلفة.

رقم البيك وطلب الوجبات

يوفر مطعم البيك الرقم الموحد الذي يمكن من خلاله الحصول على الوجبات المتنوعة ويمكن الاتصال من أي مكان في المملكة على الرقم” 8002442245 ” حيث تتوفر سلسلة مطاعم البيك التي يمكن أن تلبي الطلب في أي مكان بالمملكة في وقت قصير.