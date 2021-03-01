شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يتلقى اتصالين من أمير قطر ومشعل الصباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا أمس الأول، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اطمأن خلاله على صحة ولي العهد، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وأكد أمير دولة قطر خلال الاتصال على دعم دولة قطر للمملكة، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة. من جهته عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، من ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اطمأن خلاله على صحة ولي العهد، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره لولي عهد دولة الكويت، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.