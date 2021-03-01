ولي العهد يتلقى اتصالين من أمير قطر ومشعل الصباح

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وأكد أمير دولة قطر خلال الاتصال على دعم دولة قطر للمملكة، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة. من جهته عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، من ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اطمأن خلاله على صحة ولي العهد، متمنيا له دوام الصحة والعافية.
وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره لولي عهد دولة الكويت، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.
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