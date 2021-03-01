شكرا لقرائتكم خبر مانجا للإنتاج تطلق الفيديو الترويجي لفيلم الأنيمي السعودي «الرحلة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت شركة (مانجا للإنتاج) التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية الفيديو الترويجي لأول فيلم أنيمي سعودي ياباني ويحمل الفيلم اسم (الرحلة) The Journey.

وسيكون هذا الفيلم أول فيلم سعودي سينمائي بتقنية 4DX التي تحاكي مؤثرات وظروف العالم الحقيقي بحيث يمكن لرواد السينما ترقب تجربة سينمائية فريدة ومميزة.

مهرجان برلين

وأطلقت (مانجا للإنتاج) الفيديو الترويجي بالتزامن مع مهرجان برلين السينمائي الدولي العريق في ألمانيا، ويمكن مشاهدته على منصات شركة مانجا للإنتاج وفوكس سينما على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حظيت بتغطية إعلامية من وسائل الإعلام العالمية.

وسيتم طرح الفيلم الذي بلغ حاليا مرحلة ما بعد الإنتاج في دور السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صيف 2021 وستعمل تي جوي على توزيعه في اليابان.

المواهب السعودية

وفي إطار تعليقه على طرح الفيديو الترويجي، قال الرئيس التنفيذي لشركة (مانجا للإنتاج) الدكتور عصام بخاري «سيقدم فيلم (الرحلة) للمشاهد تجربة مميزة وفريدة من نوعها، حيث تم إخراج وإنتاج الفيلم بجودة عالية من قبل فريق متخصص من الخبراء في اليابان والمواهب السعودية.

نحن في شركة مانجا للإنتاج سعداء بأنه سيعرض على مستوى المنطقة وأيضا عالميا لنصدر ثقافتنا السعودية وقصصنا التاريخية من شبه الجزيرة العربية وسيكون فيلم (الرحلة) البداية لانطلاقة مانجا للإنتاج في دور السينما في الشرق الأوسط والعالم بعدد من الأفلام السينمائية المقبلة».

الاستديو الياباني

استوحي فيلم (الرحلة) من تاريخ شبه الجزيرة العربية ومن الحضارات القديمة في المنطقة ويروي قصة أوس، الخزاف الذي يخفي ماضيا غامضا والذي يجر إلى معركة ملحمية للدفاع عن مدينته.

ويعد فيلم الأنيمي إنتاجا مشتركا مع الاستديو الياباني المعروف (توئي أنيميشن) وهو من إخراج شيزونو كوبون المخرج العالمي الشهير الذي أخرج أفلاما مثل Godzilla: City on the Edge of Battle والمحقق كونان وحرصت مانجا على استقطاب أفضل الممثلين الصوتيين من اليابان في الفيلم مثل Hiroshi Kamiya و Takaya Kuroda و Toru Furuya وغيرهم من الأصوات الشهيرة اليابانية.

وشارك في الفيلم أيضا نخبة من الممثلين الصوتيين في النسخة العربية من الفيلم مثل نصار النصار وعبده شاهين ورشا رزق.

مشاهدة المحتوى المحلي

من جهته، قال مدير توزيع المحتوى في ڨوكس سينما طوني المسيح «نحن سعداء جدا لعرض فيلم الأنيمي السعودي الياباني في صالات السينما في وقت لاحق من هذا العام. فثقافة الرسوم المتحركة رائجة في الشرق الأوسط، كما أن عشاق السينما في المنطقة يرغبون في مشاهدة المحتوى المحلي.

لذلك، نحن على ثقة بأن فيلم (الرحلة) سيحقق نجاحا كبيرا.

إن (مانجا للإنتاج) شركة رائدة في مجال الرسوم المتحركة وتفخر فوكس سينما بالتعاون معها في توزيع هذا الفيلم لضمان استمتاع الجماهير بأفضل الأعمال الناطقة باللغة العربية».

ويتوقع عرض فيلم (الرحلة) في دور السينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واليابان في صيف2021. وسيعرض الفيديو الترويجي حاليا في صالات فوكس سينما في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيلم الرحلة:

