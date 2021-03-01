شكرا لقرائتكم خبر 28 حدثا جسيما في المنشآت الصحية يجب الإبلاغ عنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد الدليل السعودي للأحداث الجسيمة في القطاع الصحي 28 حدثا من أهم الأحداث الجسيمة التي يجب الإبلاغ عنها في جميع المنشآت الصحية لتحليلها ودراستها ووضع الحلول المناسبة لتعزيز سلامة وأمان المرضى والزوار والعاملين في المنشآت الصحية وتمكينهم من الإبلاغ عن تلك الأحداث.

وبحسب الدليل الذي بدأ العمل به أمس، والذي أطلقه المركز السعودي لسلامة المرضى، فإن الهدف معالجة عدد من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، مبينا أن لجهود الممارسين الصحيين ومشاركتهم في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة دورا مهما في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، حيث إن الإسهام الفعال في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة يضمن -بمشيئة الله- التعامل مع تلك الأحداث والحد من آثارها.

وأوضح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور ياسر الأصقة أن المركز أصدر دليل الأحداث الجسيمة الذي تضمن أهم الأحداث التي من الممكن وقوعها أثناء تقديم الرعاية الصحية، وجرى تطوير منصة الكترونية تمكن المنشآت الصحية من الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة بكل يسر وسهولة، لمعرفة حجم تلك الأحداث وتحليلها وإعداد تقرير عنها يمكِن المركز من معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث لتفاديها والحد من تأثيرها.

وأشار إلى أن الدليل سيمكن المشاركة مع الخبراء والمختصين لتحديد مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بسلامة المرضى وتطويرها لتتوافق مع المعايير العالمية لتحقيق سلامة المرضى، ولا سيما أن معرفة حجم الأحداث الجسيمة يسهم في دعم البحوث العلمية والدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي بغرض التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يحقق أهداف المركز.

أهداف الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة:







عدم الإفصاح عن هوية المنشأة.



تحليل الأحداث المبلغ عنها.



نشر الدروس المستفادة.



رعاية صحية أكثر أمانا للجميع.



أبرز الأحداث الجسيمة الواجب التبليغ عنها: