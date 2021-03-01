28 حدثا جسيما في المنشآت الصحية يجب الإبلاغ عنها

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وبحسب الدليل الذي بدأ العمل به أمس، والذي أطلقه المركز السعودي لسلامة المرضى، فإن الهدف معالجة عدد من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، مبينا أن لجهود الممارسين الصحيين ومشاركتهم في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة دورا مهما في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، حيث إن الإسهام الفعال في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة يضمن -بمشيئة الله- التعامل مع تلك الأحداث والحد من آثارها.
وأوضح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور ياسر الأصقة أن المركز أصدر دليل الأحداث الجسيمة الذي تضمن أهم الأحداث التي من الممكن وقوعها أثناء تقديم الرعاية الصحية، وجرى تطوير منصة الكترونية تمكن المنشآت الصحية من الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة بكل يسر وسهولة، لمعرفة حجم تلك الأحداث وتحليلها وإعداد تقرير عنها يمكِن المركز من معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث لتفاديها والحد من تأثيرها.
وأشار إلى أن الدليل سيمكن المشاركة مع الخبراء والمختصين لتحديد مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بسلامة المرضى وتطويرها لتتوافق مع المعايير العالمية لتحقيق سلامة المرضى، ولا سيما أن معرفة حجم الأحداث الجسيمة يسهم في دعم البحوث العلمية والدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي بغرض التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يحقق أهداف المركز.
أهداف الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة:
- عدم الإفصاح عن هوية المنشأة.
- تحليل الأحداث المبلغ عنها.
- نشر الدروس المستفادة.
- رعاية صحية أكثر أمانا للجميع.
أبرز الأحداث الجسيمة الواجب التبليغ عنها:
- اختطاف مريض يتلقى الرعاية داخل منشأة صحية.
- تسليم الرضيع إلى أسرة غير أسرته.
- تسليم مريض قاصر أو عاجز إلى شخص غير مصرح له.
- الانتحار أو محاولة الانتحار أو إيذاء النفس الذي ينتج عنه ضرر جسيم أو موقت.
- إعطاء مشتقات دم للمريض غير متوافقة.
- الاحتفاظ غير المقصود بجسم غريب في المريض بعد إجراء جراحي.
- الموت غير المتوقع لطفل رضيع.
- الاغتصاب الذي يؤدي إلى الوفاة أو الأذى الدائم أو الموقت للمريض والموظفين.
- الاعتداء الذي يؤدي إلى الموت أو الأذى الدائم أو الموقت للمريض والموظفين.
- خطأ صرف دواء يؤدي إلى الوفاة أو ضرر دائم أو موقت شديد.
- الحروق العرضية من الدرجة الثانية فما فوق أثناء رعاية المريض.
- انتقال المرض نتيجة استخدام أدوات أو معدات ملوثة.
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