شكرا لقرائتكم خبر جمعية (نحن تراثنا) تدشن مسابقتها الوطنية «حرّك ثبّت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف استثمار مواهبهم وإبداعاتهم في مجال التصوير لخدمة الإرث السعودي وتوثيقه، دشنت أمس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا) مسابقتها الوطنية حرّك صورة ثبّت هوية لعام 2021م، وذلك تحت شعار (حرّك ثبّت)، بعد نجاح نسختها الأولى عام 2015 م، والموجهة للمواطنين والمقيمين.

وتسعى الجمعية من خلال هذه المسابقة إلى توثيق تراث المملكة بكافة أنواعه، وتعزيز دور المجتمع السعودي من خلال استثمار المواهب لتغذية الموسوعة الالكترونية للجمعية التي ستكون أرشيفا وطنيا يتضمن عناصر التراث الثقافي، ومرجعا للمهتمين في مجال التراث، وشاهدا ورافدا على رصيد المملكة التاريخي والسياحي.

وأهابت الجمعية بجميع المهتمين والمبدعين الراغبين بالمشاركة بزيارة الموقع الالكتروني للمسابقة من خلال الرابط https://shps.org.sa/competition-1/ وتقديم المشاركات الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أمس حتى الاثنين 16 / 8 / 1442هـ.

يذكر أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث هي منظمة غير حكومية أنشئت للحفاظ على التراث الوطني في المملكة، وكانت قد سجلت منذ عدة سنوات كأول منظمة غير حكومية سعودية وعربية شريكا لمنظمة اليونسكو في مجال التراث.