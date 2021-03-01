تسجيل 317 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 335 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 317 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 335 حالة، و 6 وفيات، وواصلت منطقة الرياض تصدرها قائمة المناطق الأكثر إصابة بـ 142 حالة.

ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن؛ لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا، مبينة أن لقاحات كورونا خطوة مهمة في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس.

وأشارت إلى أنه لا يمكن اختيار لقاح كورونا من قبل الأشخاص وإنما يتم توزيعه بناء على قائمة الأولوية المصرح عنها من قبل الوزارة، مؤكدة أن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة بسبب الفيروس.

وأهابت بالجميع إلى المبادرة بتسجيلهم حالا في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

إلى ذلك دشنت الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها »، وذلك عن طريق حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي.

توزيع الحالات على المناطق

الرياض 142

الشرقية 72

مكة المكرمة 45

المدينة المنورة 7

حائل3

تبوك 2

القصيم 10

نجران 5

جازان 6

عسير 8

الباحة 4

الجوف 6

الحدود الشمالية 7

إجمالي الحالات

الإصابات 377.770

الحرجة 492

الحالات النشطة 2560

المتعافون 368.640

الوفيات 6500