شكرا لقرائتكم خبر العدل تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة، خدمات إصدار رخص مأذوني الأنكحة الكترونيا عبر منصة «ناجز» najiz.sa، لتسهيل إجراءات الترخيص للمأذونين.

وأكدت أن الخدمة تأتي ضمن مسيرتها في خطة التحول الرقمي الشاملة لتيسير خدماتها وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بالتوسع في تقديم خدمة العقد الالكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة «ezawaj.sa»، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.

وتوفر خدمة العقد الالكتروني للزواج الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة عدد من الجهات الحكومية، حيث تغني منصة زواج عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص، والأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج، كما ألغت وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون، حيث تقدم جميعها الكترونيا، إضافة لتمكين المستفيدين من الحصول على نتائج الفحص الطبي ما قبل الزواج الكترونيا.