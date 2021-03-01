منظومة إدارة ذكية لرعاية موهوبي تعليم مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أمس، منظومة الإدارة الذكية لرعاية الموهوبين الذي نفذته إدارة الموهوبين بتعليم مكة.

وأوضح الزائدي أن منظومة الإدارة الذكية لرعاية الموهوبين تعد بيئة الكترونية متخصصة تعنى بالرعاية الشاملة للطلبة الموهوبين والواعدين بالموهبة، وتسهم في تقديم خدمة نوعية للطلاب والطالبات، وتشجيعهم على المزيد من الإبداع والابتكار.

يذكر أن المنظومة تمتاز بوجود بيانات الطلبة المتقدمين لمقياس موهبة منذ عام 1431 هــ وحتى العام الحالي.