شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قطان يكشف سبب اهتمام ‎المملكة بأفريقيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، إن هدفنا توطيد العلاقات مع هذه الدول الأفريقية وإقامة استثمارات ومشاريع كبيرة وأن يكون للصندوق السعودي للتنمية دورا هاما في هذه القارة وأيضا مركز الملك سلمان بعد إنشائه.

وأضاف أحمد قطان خلال حواره في برنامج "في الصورة":" تغيرت نظرتنا للقارة الأفريقية ولذلك بدأنا بعمل جاد حتى تم تعييني في عام 2018 في هذا المنصب".

وأشار أحمد قطان:" توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله كان لابد من وضع إستراتيجية خاصة بكل دولة على حدة لأن كل دولة تختلف عن الأخرى".

وتابع:" ولي العهد كان مهتما بإنهاء الخلافات الموجودة بين بعض الدول داخل القارة الأفريقية"، موضحا:" بدأنا بالمصالحة بين أثيوبيا و أرتيريا باتفاق جدة".