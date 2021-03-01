شكرا لمتابعة خبر عن إيمان المطيري مديرًا تنفيذيًّا لتسويق وتطوير هوية السودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت الموافقة ‏على تعيين إيمان بنت هاجد المطيري مديرًا تنفيذيًّا لتسويق وتطوير هويّة السودة بشركة السودة للتطوير، والتي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاقها قبل أيام باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

وتسعى الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لاستثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، والمتمثلة في مرتفعاتها الشاهقة وأجوائها المتنوعة وطبيعتها الخلابة، حيث تضم أعلى قمة في المملكة بارتفاع يزيد على 3000 متر فوق سطح البحر، وعددًا من المواقع التراثية.

وتهدف الشركة للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية، وتقدّم مرافق سكنية وترفيهية.