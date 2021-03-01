شكرا لمتابعة خبر عن قرار جديد من التعليم بشأن أداء الاختبارات والمقررات العملية والتدريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن وزارة التعليم، استثنت عمليات التقويم والاختبارات من استمرار التعليم عن بُعد، ويشمل الاستثناء المقررات العملية والتدريبية، والاختبارات التي ترى الجامعات الحكومية والأهلية ضرورة حضور الطلاب والطالبات لتأديتها.

وأضافت المصادر أن الوزارة تلقت الأمر السامي الكريم رقم (39709) وتاريخ 1442/7/3هـ القاضي بالموافقة على استمرار العملية التعليمية عن بُعد في جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية لما بعد (الأسبوع العاشر) من الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية العام الدراسي1442هـ، ما عدا ما يتطلب الحضور كإجراء عمليات التقويم والاختبارات مع مراعاة تطبيق الاحترازات الصحية، وأن يتم حضور الطلاب وفق مجموعات تحقق التباعد.

كما وافقت على استمرار التعليم عن بعد للجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لما بعد (الأسبوع العاشر) من الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية العام 1442هـ، عدا المقررات العملية والتدريبية أو الاختبارات التي ترى هذه المؤسسات ضرورة حضور الطلاب والطالبات لتأديتها، مع الأخذ في الحسبان تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات وزارة الصحة بهذا الشأن.