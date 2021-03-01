شكرا لمتابعة خبر عن صدور توجيه كريم يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي من الجهة المختصة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير العدل، وليد الصمعاني، عن صدور توجيه كريم يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.

وقال وليد الصمعاني خلال حواره في برنامج "في العلن":"بعد التقدم التقني المتعلق بوزارة العدل والجهات الأخرى حتى الجهات الرقابية، صدر توجيه كريم بأن أي صك عقاري مستند على مخطط تنظيمي معتمد لا يوقف ولا يلغى ".

وأضاف:" أي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر من الجهات المختصة لن يتم إيقافه ولا إلغائه وأيضا مع مساءلة المساهم بهذا الخطأ سواء إن كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية".

وأوضح أنه سيتم الرجوع إلى الشخص الأول الذي ساهم بإصداره ومساءلته دون ضرر على حسني النية الذين انتقلت إليهم الصكوك من كتابة العدل.