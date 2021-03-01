شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يكشف حقيقة ما تردد حول موانع تطعيم كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن حقيقة ما تردد عن موانع تطعيم فيروس كورونا، قائلا:" معلومات غير صحيحة لا أساس لها من الصحة".

وطالب محمد العبد العالي، الجميع بالتواصل مع الوزارة لأي استفسار، مشددا على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية، ترددت معلومات غير موثوقة تحذر الحوامل ومرضى الحساسية والأعصاب والأورام والقلب والضغط من تلقي اللقاح.