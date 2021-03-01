شكرا لمتابعة خبر عن سمو نائب أمير الرياض يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي اُطلق باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية،الذي نتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم بالمتضررين، سائلاً المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن من كيد العابثين وأن يديم أمنه وأمانه.