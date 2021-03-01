شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح " هل الحجاب الملون مسموح في بطاقة الهوية الوطنية؟ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يشترط لون محدد للحجاب بالنسبة للمواطنات في صورة بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال المدنية : " لا يشترط لون، ويلزم أن تكون بالملابس المدنية للمملكة" وتابعت : " لا يجوز أن تكون بالملابس المهنية وخالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق ".

جاء ذلك رداً على مواطنة وجهت سؤالاً على حساب خدمة العملاء للأحوال المدنية بتويتر قائلةً: " هل هو مسموح للنساء التصوير بحجاب أبيض او فاتح اللون؟ " .