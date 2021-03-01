شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الزعاق يوضح موعد تساوي الليل والنهار في المملكة والدول العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن موعد تساوي الليل والنهار في المملكة والدول العربية، قائلا:" بقي قرابة أسبوعين ويتساوى طول الليل مع النهار ".

وأوضح خالد الزعاق، أن الشمس الآن موجودة جنوب خط الاستواء، مضيفا:" بعد أسبوعين أي من 16 مارس الجاري، الشمس ستصل خط الاستواء، ومن ثم تنتقل للدول العربية وأوروبا، وكذلك يتساوى فيه طول الليل مع النهار".

وتابع:" أطول ظل يكون في حالة الشتاء”، لافتا:” الظل بدأ يقصر الآن، وأقصر حالات الظل تكون في حالة الصيف"، مضيفا:" الظل يكون متساوياً في الربيع والخريف، بينما الظل في الشتاء طوله شبرين لأنه أطول ظل".