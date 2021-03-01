شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير يوضح فوائد العزل الحراري وأسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح خالد الحربي خبير البناء والمقاول فوائد العزل الحراري، وأسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء.

َقال الحربي أن العازل الكهربائي مهم، حيث يعمل على عزل المنازل من الحرارة الخارجية كما يعمل على تبريد المكيف ويوفر في الكهرباء.

وتابع : " من أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء استهلاك المكيف وتشغيله خلال ساعات العمل الطويلة ".

وأضاف : " المكيف إذا كلف في الساعة الواحدة نصف ريال يعتبر استهلاكه عالي، فمن الممكن أن تصل الفاتورة في آخر الشهر إلى 3 آلاف ريال إذا زاد استهلاك المكيف على مدار اليوم " .