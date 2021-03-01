شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن أنظمة الدفاعات الجوية في المملكة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمتلك قوات الدفاع الجوية الملكية السعودية منظومات صواريخ باتريوت الصاروخي المصمم لأهداف تسير على مستوى مرتفع مثل الطائرات والصواريخ الباليستية.

أوضحت قناة العربية، أنه يحمي المنشآت العسكرية والقواعد الجوية من الهجمات أي أن أساس عمله العمليات الدفاعية على المدى البعيد، حيث تتكون المنظومة من أربعة أجزاء هي مركبة الرادار ويمكنها رصد 50 هدفا.

وتتضمن المنظومة أيضا غرفة الحكم التي تقيم الخطر وتقرر إطلاق الصواريخ، وكنت الصواريخ التي تستقبل الإشارة من غرفة التحكم لإطلاق الصواريخ خلال 9ثوان، بالإضافة إلى الصواريخ نفسها التي يمكنها إصابة الهدف على نطاق 160 كلم.