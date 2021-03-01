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الكشف عن أنظمة الدفاعات الجوية في المملكة "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمتلك قوات الدفاع الجوية الملكية منظومات صواريخ باتريوت الصاروخي المصمم لأهداف تسير على مستوى مرتفع مثل الطائرات والصواريخ الباليستية.

 

أوضحت قناة العربية، أنه يحمي المنشآت العسكرية والقواعد الجوية من الهجمات أي أن أساس عمله العمليات الدفاعية على المدى البعيد، حيث تتكون المنظومة من أربعة أجزاء هي مركبة الرادار ويمكنها رصد 50 هدفا.

 

وتتضمن المنظومة أيضا غرفة الحكم التي تقيم الخطر وتقرر إطلاق الصواريخ، وكنت الصواريخ التي تستقبل الإشارة من غرفة التحكم لإطلاق الصواريخ خلال 9ثوان، بالإضافة إلى الصواريخ نفسها التي يمكنها إصابة الهدف على نطاق  160 كلم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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