شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حقيقة منع تكييفات الهواء الشباك في المملكة قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف خبير البناء والمقاولة خالد الحربي، عن حقيقة منع تكييفات الهواء الشباك في المملكة قريبا.

قال خالد الحربي خلال حواره بقناة الرسالة:" لا أعتقد أن تمنع المكيفات الشباك في المملكة"، مشيرا:" هناك مباني تتبع لوزارة الإسكان في جازان بها مكيفات شباك".

وأوضح:" أستبعد منع مكيفات الشباك"، لافتا:" تركيب مكيفات شباك في العمائر السكنية في جدة، لأنه يمكن استبداله".

وتابع:"من الممكن تجميع المكيفات بسطح العمارة"، مشيرا:" قد تضعف القدرة التبريدية لمكيف الشباك 24 بينما المكيف 18 يبقي كما هو".