شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تدفق مياه السيول في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

.أظهر مقطع فيديو، لحظة تدفق مياه السيول في مركز كتنه جنوب ‎تثليث بمنطقة ‎عسير، حيث أثار المشهد الجميل إعجاب متداولي المقطع.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران، قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية بوجه عام على باب المندب، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.