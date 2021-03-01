شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رجال الأمن بالمزاحمية يكثفون جهودهم في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو جانب من الجهود الأمنية في محافظة المزاحمية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والحدائق العامة، والمحال التجارية والشوارع العامة ، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و" البروتوكولات " الصحية ، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.