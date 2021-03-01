اخبار السعوديه

شاهد.. رجال الأمن بالمزاحمية يكثفون جهودهم في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رجال الأمن بالمزاحمية يكثفون جهودهم في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو جانب من الجهود الأمنية في محافظة المزاحمية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار " كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والحدائق العامة، والمحال التجارية والشوارع العامة ، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و" البروتوكولات " الصحية ، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا